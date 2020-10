JAKARTA - Pedangdut Via Vallen minta maaf usai video klip lagu terbarunya bersama Dirga Dadali berjudul Kasih Dengarkanlah Aku menuai protes karena sangat mirip dengan konsep video klip penyanyi asal Korea Selatan, IU yang berjudul Above the Time.

"Untuk IU, fans IU dan terutama Vyanisty, juga pihak yang merasa dirugikan, aku minta maaf soal MV terbaru aku yang ternyata memang mirip banget sama MV nya IU," tulis Via dalam Insta Story, Sabtu (23/10/2020).

Via menuturkan, tak ada unsur kesengajaan untuk menjiplak konsep video klip perempuan bernama asli Lee Ji Eun itu. Ia mengaku, tak mengikuti perkembangan musik K-Pop.

"Ini sama sekali enggak ada unsur kesengajaan karena aku bukan penggemar K-Pop secara umum, jadi enggak banyak tahu soal MV K-Pop (kebanyakan MV K-Pop yang aku lihat cuma BLACKPINK doang)"

Via mengaku, tak akan mau menerima video klip itu jika sejak awal sudah tahu hasilnya sangat mirip dengan karya orang lain. Kini, nasi sudah menjadi bubur. Ia merasa malu dan ingin segera menghapus video klip terbarunya itu.

"Jujur aku malu banget pas tahu. Aku bakal minta videonya buat di take down. Dan ini akan jadi pembelajaran buat ke depannya biar enggak terjadi lagi hal seperti ini," tulis Via.

"Sekali lagi, dari lubuk hati yang paling dalam, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya," tambahnya. Ascada Musik, pihak label yang meluncurkan lagu Kasih Dengarkanlah Aku pun sudah memberikan klarifikasi sejak 22 Oktober 2020 melalui akun Instagramnya. Mereka menuturkan bahwa konsep video klip itu merupakan arahan sutradara. "Via Vallen dan Dyrga Dadali sebagai pemeran utama dalam video klip tersebut, hanya menjalankan tugasnya sebagai talent yang seluruh aktifitasnya diarahkan oleh sutradara," tulis Ascada Music.