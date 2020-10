SEOUL - Baru 2 bulan menyelesaikan penayangan It’s Okay To Not Be Okay, aktris Seo Ye Ji mendapat tawaran untuk membintangi drama terbaru OCN, Island. Kabar tersebut, beredar di kalangan industri penyiaran pada hari ini (23/10/2020).

Menanggapi pemberitaan tersebut, Gold Medalist selaku agensi sang aktris pun buka suara. Perwakilan agensi itu membenarkan bahwa artis 30 tahun tersebut mendapat tawaran untuk membintangi drama Island.

“Sekarang, Seo Ye Ji tengah mempertimbangkan tawaran tersebut,” ujar sumber Gold Medalist tersebut seperti dikutip dari Soompi, pada Jumat (23/10/2020).

Apabila aktris peraih Bintang Populer dari Buil Film Awards 2020 itu menerima tawaran tersebut, maka dia akan berperan sebagai Wo Min Ho, anak perempuan dari keluarga konglomerat yang menjadi target dari para goblin, makhluk legenda di Korea Selatan.

Drama Island berkisah tentang sebuah rahasia di Pulau Jeju dan para goblin yang bertekad untuk menghancurkan manusia. Proyek ini kabarnya akan digarap untuk 10 episode dan dijadwalkan tayang pada kuartal I-2021.*

(SIS)