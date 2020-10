SEOUL - Eric Mun dan Yoo In Na dipertemukan di drama komedi romantis The Spies Who Loved Me. Dipasangkan sebagai mantan suami istri, Yoo In Na dan leader Shinhwa tersebut saling melempar pujian.

"Kupikir dia (Yoo In Na) memiliki image yang ceria dan tak dapat diprediksi. Tapi ternyata dia sangat stabil, baik, dan menyenangkan sekali. Dia memiliki sisi dewasa, tapi juga sense of humor yang cerdik," kata Eric dalam konferensi pers drama MBC itu pada 21 Oktober 2020, seperti dilansir Soompi.

Pujian senada dilontarkan Yoo In Na. Sahabat baik IU itu menyebut Eric sebagai sosok yang hangat dan pantas mendapat julukan rom-com master.

"Sekarang setelah aku bekerja sama langsung dengannya, dia sangat baik. Meskipun kami syuting dengan begitu banyak orang di saat bersamaan dan dia hanya punya sedikit dialog denganku, dia tidak pernah lupa memberi Ah Reum pandangan yang hangat dan mengatur nada suaranya," cerita Yoo In Na.

"Dia juga orang paling tampan yang pernah kutemui. Aku selalu melihat ke wajahnya. Dia tidak sadar sama sekali bahwa orang-orang juga melihatnya. Semua itu karena wajahnya," lanjutnya.

The Spies Who Loved Me menyajikan cinta segitiga antara Eric, Yoo In Na, dan Im Joo Hwan. Eric berlakon sebagai Jeon Ji Hoon, Yoo In Na menjadi Ah Reum, dan Im Joo Hwan adalah Derek Hyun.

Di episode perdana penayangannya, The Spies Who Loved Me membukukan rating cukup memuaskan. Data Nielsen Korea menunjukkan drama debut dengan rating 3,7 dan 4,3 persen.

(LID)