JAKARTA - Musik campur sari tiba-tiba saja menjadi sangat kekinian. Fenomena ini terjadi saat para generasi milenial menggemari jenis musik campur sari. Mungkin karena lirik lagunya yang sangat mewakili suasana hati. Tapi itulah yang terjadi, musik campur sari semakin digemari bahkan sampai ke luar negeri.

“Hilang satu tumbuh seribu…The Godfther Of The Broken Heart telah tiada, tetapi akan lahir berjuta penerusnya”

Jika anda memiliki talenta bernyanyi campur sari, serta punya semangat untuk meneruskan cita-cita Sang Maestro Didi Kempot, maka inilah saat yang tepat untuk mewujudkannya. GTV menggelar sebuah ajang pencarian talenta bernyanyi campur sari : {The Next Didi Kempot.}

“GTV memiliki tanggungjawab dan peranan terhadap pelestarian budaya lokal. The Next Didi Kempot akan melahirkan talenta bernyanyi campur sari yang berkualitas yang secara langsung melestarikan jenis musiknya. Melalui GTV kami berharap musik campur sari bisa lebih dikenal luas sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia,” tutur Valencia Tanoesoedibjo selaku Managing Director GTV, Selasa (20/10/2020).

Audisi The Next Didi Kempot yang dibuka mulai 13 Oktober hingga 9 November 2020 menyediakan 2 pilihan cara audisi yang sangat mudah. Yang pertama audisi online via aplikasi RCTI+.

Peserta audisi cukup mengunduh aplikasi RCTI+ pada gawainya, kemudian melakukan registrasi aplikasi, login dan mengunggah demo video nyanyi pada pilihan Audisi The Next Didi Kempot dalam menu HOT.

Untuk sobat ambyar peserta audisi yang berada di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Dan Jawa Timur pilihan audisi radio bisa menjadi pilihan yang juga mudah untuk dilakukan.

Peserta audisi cukup membawa rekaman video bernyanyi dalam bentuk CD ke radio-radio berikut: Radio Mersi Tangerang, Radio Flamboyan Karawang, Radio Elshanda Indramayu, Radio Yes Cilacap, Radio Rasika FM Pekalongan, Radio Elisa Salatiga, Radio Swara Semarang, Radio CJDW Boyolali, Radio Pesona Bara Yogyakarta, Radio Bahana Ngawi, Radio Rasi FM Magetan, Radio Tidar Sakti Malang, Radio R FM Mojokerto, Radio Warna Pasuruan, Radio Prosa Probolinggo, Radio Vis Banyuwangi, RDI Jakarta, Radio Bonansa Kediri, Radio Salma Klaten, Radio Ronggohadi Lamongan, Radio Dahlia Bandung, Radio Kota FM Surabaya.

Saatnya raih kesempatan menjadi bintang campur sari penerus Didi Kempot. Pastikan anda mengikuti Audisi The Next Didi Kempot, mulai 13 Oktober sampai 9 November 2020. Info lengkap kunjungi www.gtv.id/didikempot dan follow instagram/facebook : @officialgtvid. The Next Didi Kempot GTV, Dari Ambyar Jadi Bersinar!

