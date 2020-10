JAKARTA - Kabar menggembirakan datang dari aktor asal Indonesia, Reuben Elishama Hadju. Pria 42 tahun ini dikabarkan masuk dalam jajaran nominasi sebagai Aktor Pendatang Baru dalam ajang 2nd Asia Contents Awards yang diselenggarakan oleh The Asian Content and Film Market.

Putra bungsu dari aktris senior Marini Soerjosoemarno ini masuk dalam nominasi ajang 2nd Asia Contents Awards lantaran aktingnya di sinetron Dewi yang diproduksi MNC Pictures dan tayang di RCTI. Dalam sinetron tersebut, pria yang juga merupakan adik dari penyanyi Shelomita Diah ini memerankan tokoh Bobby.

Asia Contents Award merupakan sebuah ajang bergengsi untuk memberikan penghargaan pada konten televisi, OTT, dan beberapa platform di Asia. Tahun ini menjadi penyelenggaraan ke-2 ajang ini.

Bisa mewakili Indonesia dalam ajang tersebut, tentu diakui Reuben sebagai sebuah hal yang membanggakan. Bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga untuk Indonesia.

"Senang pastinya dan sebuah kebanggaan bagi saya bisa masuk nominasi di ajang Asian Contents Awards yang kedua ini. Mohon doanya agar bisa memberikan yang terbaik," ujar Reuben baru-baru ini.

"Bangga, karena Indonesia pun memiliki tayangan dan pemain yang berkualitas," jelasnya.

Sebagai informasi, dalam nominasi sebagai Pendatang Baru, Reuben Elishama akan bersaing melawan Wang Anyu (Dreaming Back to the Qing Dynasty), Ring Zi-shan (The Bad Kids), dan Paris Intarakomalyasut (In Family We Trust). Acara tersebut akan digelar pada 25 Oktober 2020 mendatang secara virtual.

Total akan ada tujuh kategori dari ajang yang diikuti 75 peserta dari 17 negara. Dari jumlah tersebut disaring menjadi 28 karya dari 12 negara untuk bersaing di tujuh kategori. Diantaranya, Kreatif terbaik, Drama Asia Terbaik, Aktris Terbaik, Aktor Terbaik, Penulis Terbaik, Aktris Pendatang Baru, dan Penghargaan Teknis.

Sementara itu dalam acara puncak 2nd Asia Contents Awards akan ada pula tiga kategori spesial tanpa nominasi. Mereka adalah Lifetime Achievement Awards, Excellence Award dan Best Rising Star.