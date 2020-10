JAKARTA - Andrew Andhika tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya kala sang istri Tengku Dewi Putri mengungkapkan kehamilannya.

Kabar bahagia itu dibagikannya lewat Instagram, pada 17 Oktober 2020.

"I guess we are having a baby (Kami akan punya bayi)," ujarnya sambil memegang perut sang istri yang memamerkan hasil USG ke arah kamera.

Ini merupakan kehamilan kedua Tengku Dewi Putri, setelah menjalani program bayi tabung pada 2019. Lewat Instagram, dia mengaku, saat ini usia kandungannya sudah memasuki 12 minggu atau sekitar 3 bulan.

"Tidak ada hadiah yang lebih besar dibandingkan makhluk yang bertumbuh di dalamku ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung dan mendoakan perjuangan kami dalam memiliki buah hati," kata presenter 32 tahun itu dalam unggahannya.

Keputusan Andrew Andika dan istri menjalani program bayi tabung diakibatkan kondisi Tengku Dewi Putri yang mengalami sindrom ovarium polikistik (PCOS). Gangguan hormonal itu menyebabkan pembesaran ovarium dengan kista kecil di tepi luar.

"(Akibatnya), sel telur aku kecil-kecil. Bukan enggak bisa hamil normal sih. Tapi menurut dokter, PCOS membuat aku tiga kali lebih sulit untuk hamil normal dibandingkan orang lain," ujar Tengku Dewi Putri, pada 23 September 2019. Kabar bahagia yang diumumkan pasangan yang menikah pada 8 April 2017 itu, mendapat ucapan selamat dari sesama rekan artis. Aktris Laudya Cynthia Bella berkomentar, "Alhamdulillah, selamat ya Bule." Aktor Marcel Chandrawinata juga turut mengucapkan selamat dengan menuliskan, "Begh!! Papa Andrew!!! Congrats brother!" Sementara Ivan Sanders menuliskan, "Selamat ma brur, sehat terus sampai melahirkan."