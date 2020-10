JAKARTA - Ayah Verrell Bramasta, Ivan Fadilla membocorkan status putranya usai putus dari Natasha Wilona pada 2019. Pria 53 tahun tersebut mengungkapkan putra sulungnya masih betah menjomblo.

Ia menambahkan Verrell merupakan sosok yang tak mudah untuk langsung pacaran. Bintang film Where is My Romeo? itu lebih memilih untuk mengenal sang wanita terlebih dahulu.

"Verrell itu susah jatuh cinta sama orang. Tapi untuk akrab itu cepat banget, makanya orang mungkin suka salah menginterpretasikan kedekatan dia," tutur Ivan seperti dikutip dari Starpro Indonesia, Kamis (15/10/2020).

Seperti diketahui, Verrell memang kerap digosipkan terlibat cinta lokasi dengan lawan mainnya di sinetron. Terbaru ia digosipkan memiliki hubungan khusus dengan Ranty Maria, lawan mainnya di sinetron Putri untuk Pangeran.

Terakhir, Ivan menambahkan putra sulungnya juga kerap mencurahkan isi hatinya kepada dirinya. Apalagi kini mereka berada dalam satu judul sinetron yang sama.

"Iya kalau sekarang mungkin komunikasi secara langsung lebih banyak. Dia biasanya kalau ada pilihan juga tanya bagusan yang ini atau ini. Saya biasanya hanya kasih pandangan saja, keputusan ada di dia," pungkasnya.

(edh)