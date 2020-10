LOS ANGELES - Joaquin Phoenix dan sutradara Ridley Scott (Alien) kembali bekerja sama untuk sebuah film kolosal berjudul Kitbag. Film ini merupakan biopik dari pemimpin militer Prancis, Napoleon Bonaparte. Phoenix sendiri akan memerankan karakter utama yakni Napoleon.

Berita ini datang setelah Scott menyelesaikan pekerjaan pada film the Last Duel, dan setelah Phoenix memenangkan Oscar awal tahun ini untuk penampilannya di Joker.

Dilansir dari Movieweb, Kamis hari ini (15/10/20), film Kitbag ini dikembangkan oleh 20th Century Studios bersama dengan produksi Scott Free milik Ridley Scott. Selain itu, David Scarpa (All the Money in the World) telah ditunjuk sebagai penulis skenario film ini serta Kevin Walsh yang juga bergabung sebagai produser bersama Scott.

Judul film Kitbag sendiri berasal dari kutipan mengenai staf jenderal yang tersembunyi di setiap tas perlengkapan prajurit. Penjelasan singkat tentang cerita film Kitbag juga telah terungkap, yakni kisah original dan pribadi tentang asal-usul Napoleon dan karier menjadi Kaisar dengan cepat dan cara yang kejam, dilihat melalui hubungan adiktif dan sering berubah-ubah dengan istrinya dan cinta sejatinya, Josephine.

Film ini dikatakan akan mencakup pertempuran terkenal Napoleon, ambisi tanpa henti, serta pemikiran strategis yang mencengangkan sebagai pemimpin militer yang luar biasa dan visioner.

