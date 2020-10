JAKARTA - Presenter Raffi Ahmad mengungkap perjuangannya mendapatkan hati Nagita Slavina. Hal ini terungkap saat dia memandu acara Dahsyatnya 2020, Rabu (14/10/2020).

Dalam segmen games Everything Can Be Uwu, Anrez Putra ceritanya bersedih karena Tiara Andini lebih memilih Randy Martin. Raffi kemudian menasihati Anrez agar tak mudah menyerah memperjuangkan cinta.

"Selama belum ada bendera kuning, maju!" kata Raffi.

Pernyataan Raffi membuat para host dan bintang tamu kaget dan mengoreksi kalimatnya, bahwa yang benar adalah janur kuning. Hal itu adalah kiasan agar seorang pria harus memperjuangkan cintanya sebelum pujaan hati menikah dengan orang lain.

Raffi kemudian memberi contoh kisah cintanya dengan Nagita Slavina. Sebelum berpacaran, dia mengaku sang istri sangat cuek, bahkan pesan singkatnya tak dibalas berhari-hari.

"Iya, Nagita aja yang tadinya biasa-biasa aja gue bisa dapetin. Serius. Dulu aja gue nge-WA si Nagita di balasnya bisa 3 hari, 5 hari," kata Raffi.

Ayu Dewi pun menambahkan contoh perjuangan yang pernah dilakukan sang sahabat demi meluluhkan Nagita. Pria 33 tahun itu disebut rela membelikan apapun keinginan Nagita kala itu.

"Lo tahu enggak dia ngapain? Dia sampai beli kelinci, nganterin pisang goreng ke puncak dari Jakarta," kata Ayu.

