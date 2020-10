JAKARTA - Aktris Chelsea Olivia saat ini tengah menanti kehadiran anak keduanya yang berjenis kelamin laki-laki. Menurut perkiraan, adik dari Nastusha tersebut akan lahir pada Oktober 2020 ini.

Melalui akun Instagramnya, member grup BBB ini terlihat menunjukkan rasa ketidaksabarannya untuk bisa bertemu dengan sang buah hati.

Bahkan melalui unggahan fotonya, Chelsea nampak menyebut bahwa persiapan kelahiran sang putra hanya tinggal 2% lagi.

"98% siap.. 2% lagi dan dia akan di sini bersama kami.. Kami menunggu kehadiran mu," tulis Chelsea Olivia pada keterangan foto dalam bahasa Inggris.

Rasa tak sabar juga diungkapkan oleh suami dari Chelsea Olivia, Glenn Alinskie. Melalui akun Instagramnya, ia bahkan menyebut bahwa sang putra yang berinisial D akan segera lahir ke dunia dalam waktu dekat.

"Baby D.. Kami semua sudah tidak sabar untuk bertemu denganmu.. 9 bulan persiapan dan antisipasi kedatanganmu dan itu sebentar lagi," tulis Glenn Alinskie.

Unggahan pasangan yang menikah sejak 2015 ini sontak membuat netizen juga turut tak sabar menantikan anak kedua mereka. Doa dan harapanpun nampak dipanjatkan untuk Chelsea dan sang bayi yang masih betah berada dalam kandungan.

"Ahhh too cute. Be healthy for you four and cant wait to see baby D," tulis imelpardosi.

"Cant wait to see, Semoga sehat selalu dan prosesnya lancar semua kak @chelseaoliviaa," tulis ploricshop.