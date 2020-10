LOS ANGELES - Kabar baik bagi para penggemar kisah cinta Hardin Scott dan Tessa Young dalam film After. Tim produksi film After diketahui baru saja mengumumkan informasi terbaru terkait deretan nama pemain part berikutnya.

Sebelumnya dikabarkan ada beberapa karakter yang pemerannya diganti. Lewat akun Instagram resminya, tim produksi film After telah mengumumkan secara resmi siapa saja nama aktor dan aktris yang terpilih menjadi pemain untuk dua lanjutan film After, After We Fell dan After Ever After.

Melansir Just Jared, Sabtu (10/10/2020), karakter sahabat Tessa, Landon yang sebelumnya diperankan oleh Shane Paul McGhie kini akan dimainkan oleh Chance Perdomo. Selma Blair yang sebelumnya berperan sebagai Carol akan digantikan oleh Mira Sorvino, dan Stephen Moyer menggantikan Charlie Weber untuk memerankan Christian Vance.

Selain itu, ada Carter Jenkins yang didapuk sebagai Robert, karakter yang kemungkinan akan menjalin asmara dengan Tessa Young. Ada juga Arielle Kebbel yang menggantikan Candice King yang sedang hamil, untuk peran Kimberly.

Pihak produksi menjelaskan penggantian aktor dan aktris ini dipicu karena pemilihan lokasi syuting di bagian Eropa Timur. Lokasi ini dipilih karena dinilai lebih kondusif sebab memiliki angka penyebaran Covid-19 yang lebih rendah dibandingkan lokasi syuting film After yang pertama dan sekuelnya, After We Collided.

Selain itu, proses rekam adegan dilakukan secara berurutan. Hal ini membuat beberapa pemeran asli tidak dapat bergabung kembali karena berbagai alasan, baik itu penjadwalan atau karena sudah ada kontrak komitmen lainnya.

