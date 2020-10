SEOUL - BTS boleh saja tak lagi memuncaki Billboard Hot 100 edisi 10 Oktober 2002. Namun, mereka tetaplah raja di negaranya sendiri.

Di Gaon Chart edisi 26 September-3 Oktober 2020, BTS tercatat masih menjadi pemuncak tangga lagu. Dynamite milik mereka meraih 41,384,138 poin.

BTS jauh meninggalkan Sandeul di posisi runner up dengan Slightly Tipsy. Lagu solo personel B1A4 itu mengumpulkan poin sebanyak 27,302,784.

Menutup lima besar, ada duet J.Y. Park dan Sunmi di posisi 3 dengan When We Disco. Dua peringkat terakhir secara berturut-turut diisi oleh Jessi dan Hwasa MAMAMOO.

Berikut daftar lengkap top 10 Gaon Chart edisi 26 September-3 Oktober 2020:

1. BTS - "Dynamite" - 41,384,138 Points

2. Sandeul - "Slightly Tipsy" - 27,302,784 Points

3. J.Y. Park with Sunmi - "When We Disco"- 21,759,230 Points

4. Jessi - "NUNU NANA" - 21,602,161 Points

5. Hwa Sa - "Maria" - 19,988,826 Points

6. Standing Egg - "Old Song" - 18,874,471 Points

7. SSAK3 - "Beach Again" - 18,440,972 Points

8. Kyuhyun - "The Moment My Heart" - 17,875,074 Points

9. IU ft. Suga - "Eight" - 17,538,336 Points

10. Oh My Girl - "Dolphin" - 17,017,108 Points

