JAKARTA - The Cabin in the Woods merupakan film horor komedi yang dibintangi oleh Kristen Connolly, Chris Hemsworth, Anna Hutchison, dan masih banyak lagi.

Film ini juga disutradarai oleh Drew Goddard dan juga ditulis oleh Drew Goddard bersama dengan sutradara Avengers, Joss Whedon yan juga menjabat sebagai produser.

Okezone merangkum fakta lain dari film yang rilis di tahun 2012 ini, berikut daftarnya:

1. Debut Drew Goddard sebagai sutradara

The Cabin in the Woods merupakan film debut Drew Goddard sebagai seorang sutradara film layar lebar, maka dari itu dia bekerjasama dengan Joss Whedon yang sudah memiliki pengalaman dalam membuat film.

2. Peralihan rumah produksi

Film ini awalnya berada dibawah studdio Metro-Goldwyn-Mayer dan United Artist yang menjadwalkan film ini rilis pada 5 Februari 2010. Namun akibat masalah keuangan, film ini akhirnya diambil oleh Lionsgate pada 2011, dan akhirnya tayang pada tahun 2012.

3. Sinopsis Sekelompok mahasiswa yakni Dana Polk (Kristen Connolly), Holden McCrea (Jesse Williams), Marty Mikalski (Fran Kranz), Jules Louden (Anna Hutchison) dan Curt Vughan (Chris Hemsworth) menghabiskan akhir pekan mereka di sebuah pondok kabin sepi di dalam hutan. Saat mereka tiba di pondok tersebut, mereka menemukan banyak benda aneh dan barang antik dibawa tanah, termasuk buku harian Patience Buckner (Jodelle Ferland). Secara tidak sengaja, Dana membaca mantra yang ada di buku tersebut yang membuatkan keluarga Buckner yang sudah mati menjadi hidup kembali sebagai zombie. Disisi lain, insinyur Gary Sitterson (Richard Jenkins) dan Steve Hadley (Bradley Whitford) berusaha membuat mabuk para mahasiswa tersebut dengan obat-obatan. Hal tersebut membuat para mahasiswa menjadi terhambat dalam berpikir secara rasional dan malah meningkatkan nafsu seksualitas. Bagaimanakah nasib kelima mahasiswa tersebut? 4. Rating Film ini sukses menarik hati para kritikus film melalui beberapa situs penilaian film. Diantaranya 7.0/10 dari 368.767 penilai di IMDb, serta 92 persen Tomatometer (Fresh) dan 74 persen skor audiens dari Rotten Tomatoes. 5. Pendapatan Film yang memiliki anggaran biaya produksi sebesar 30 juta USD ini berhasil mendapatkan pendapatan kotor Box Office sebesar 66.5 juta USD.