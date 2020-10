JAKARTA - Kingsman: The Golden Circle merupakan film kedua dari franchise film agen rahasia Kingsman yang rilis pada tahun 2017 silam. Film ini merupakan film yang dibintangi oleh sederet bintang film ternama seperti Colin Firth, Taron Egerton, Mark Strong, Channing Tatum, Halle Berry, Pedro Pascal, Julianne Moore, dan Jeff Bridges.

Kingsman: The Golden Circle menceritakan perjuangan kelompok agen rahasia Kingsman yang kini harus melawan penjahat kelas kakap, Poppy Adams bersama dengan organisasinya, Golden Circle.

Pasalnya seluruh markas Kingsman di Inggris telah dihancurkan oleh Poppy Adams. Dengan bantuan agen Statesman dari Amerika, kini Kingsman harus membunuh dan melenyapkan organisasi Golden Circle.

Baca juga: Trailer The King's Man: Medan Perang dan Cerita Terbentuknya Kingsman

Okezone telah merangkum beberapa fakta dari sekuel Kingsman ini, berikut daftarnya:

1. Adaptasi komik

Baik film pertamanya, Kingsman: The Secret Service atau film ini, merupakan film yang terinspirasi dari komik karya Mark Millar dan Dave Gibbons dengan judul yang sama.

2. Nama anggota Statesman yang diambil dari nama alkohol

Selain kelompok agen Kingsman yang berasal dari Inggris, dalam film ini juga hadir kelompok agen asal Amerika yaitu Statesman. Dan uniknya, nama-nama anggotanya sama seperti nama minuman alkohol, yakni Agen Tequila, Agen Whiskey, Agen Champagne, dan Ginger Ale.

3. Pertama kalinya Colin Firth dan Jeff Bridges berakting bersama

Kingsman: The Golden Circle merupakan film pertama yang menampilkan Colin Firth dan Jeff Bridges akting bersamaan, pasalnya mereka berdua pernah saling bersaing untuk memperebutkan nominasi penghargaan The Best Actor di Academy Award tahun 2009 dan 2010, namun Bridges-lah yang memenangkan penghargaan tersebut 2 tahun berturut-turut.

4. Penampilan kocak Elton John Di film kedua Kingsman ini, bukan hanya menghadirkan aksi tembak-tembakan saja, tetapi ada sentuhan lucu dari penampilan musik Elton John. Dalam film ini, Elton John berperan tetap sebagai dirinya dan memainkan beberapa lagunya walaupun hanya dalam waktu singkat. 5. Film sekuel pertama Matthew Vaughn Sutradara film ini, Matthew Vaughn menjadikan Kingsman: The Golden Circle sebagai sekuel pertama yang ia garap sepanjang karirnya, setelah ia juga menggarap Kingsman: The Secret Service. Sebelumnya, ia pernah ditawari untuk sekuel lain yang prekuelnya telah ia garap, seperti Kick Ass 2 dan X-Men: Days of Future Past, tetapi Vaughn gagal menyutradarai film tersebut. 6. Rating Film ini berhasil mendapatkan rating memuaskan dari IMDb dengan nilai 6.7/10 dari 265.519 penilai. Selain itu, film ini juga mendapatkan nilai 51 persen Tomatometer dan 64 persen skor audiens dari Rotten Tomatoes. 7. Pendapatan The Golden Circle sukses di box office dengan mendapatkan pendapatan sebesar 405,1 juta USD dari biaya produksi sebesar 104 juta USD.