Movie Review: Sekuel yang Berbeda, Kingsman: The Golden Circle Terlihat Lebih Lemah

JAKARTA – Film agen rahasia Inggris bernama Kingsman pertama kali dirilis pada tahun 2014. Dengan cerita yang segar dan akting apik para pemainnya, Kingsman mendapat apresiasi tinggi dari para pencinta film kala itu.



Keberhasilan Kingsman: The Secret Service pun membuat rumah produksi 20th Century Fox kembali membuat sekuelnya. Dengan lebih bertabur bintang, Kingsman: The Golden Circle diharapkan bisa mendulang kesuksesan seperti tiga tahun sebelumnya.



Sayangnya, tambahan taburan bintang yang hadir di sekuelnya tidak bisa dimanfaatkan dengan sempurna oleh Kingsman. Padahal nama-nama yang didatangkan untuk film kedua ini merupakan nama-nama top, sebut saja Julianne Moore, Channing Tatum, Halle Berry, dan bahkan Pedro Pascal. Hanya Julianne Moore yang tampil apik dan bisa dikatakan sukses saat menghidupkan tokoh Poppy di dalam Kingsman: The Golden Circle.

Ceritanya sendiri bermula dari hancurnya markas Kingsman di Inggris karena serangan bom. Serangan tersebut sengaja dikirim oleh The Golden Circle demi melancarkan bisnisnya. Kingsman pun hanya menyisakan Eggsy (Taron Egerton) dan Merlin (Mark Strong). Keduanya mengikuti prosedur Kingsman yang mengharuskan mereka pergi ke Statesman di Amerika Serikat.



Statesman ternyata adalah organisasi agen rahasia yang sama seperti Kingsman. Jika Kingsman melindungi Britania Raya, Statesman hanya bekerja untuk Amerika Serikat saja. Di sana, Eggsy dan Merlin pun dipertemukan dengan agen-agen baru yang semua namanya diambil dari jenis-jenis minuman beralkohol. Mereka adalah Tequila (Channing Tatum), Ginger Ale (Halle Berry), Whiskey (Pedro Pascal), dan Champ/Champagne (Jeff Bridges).



Kingsman dan Statesman akhirnya bekerja sama untuk melacak keberadaan The Golden Circle dan membalaskan dendam para agen Kingsman lain yang meninggal akibat pengeboman. Kurang lebih, ceritanya akan berkutat di seputar pembalasan dendam mereka.



Berbeda dengan film pertama, Kingsman 2 terlihat lebih lemah dari berbagai aspek. Jalan cerita yang dibuat kurang menggigit, seakan-akan sekuel ini diciptakan hanya untuk mengeruk dollar dari para moviegoers. Twist yang disajikan pun terlihat sangat murah dan kurang kuat. Dengan kata lain, ini adalah film sekuel yang rasanya tidak terlalu diperlukan untuk dibuat.

Dari segi visual pun, Kingsman: The Golden Circle sangat banyak kekurangan. Efek CGI yang digunakan terlihat sangat kasar. Banyak adegan kejar-kejaran atau tembak-tembakan yang tak terlalu bagus. Kingsman: The Golden Circle tidak mampu mengejutkan penonton seperti film pertamanya.



Satu-satunya penyelamat Kingsman: The Golden Circle adalah dialog humor yang diselipkan di beberapa adegan. Meskipun beberapa punchline tidak mengena tepat di sasaran. Setidaknya, sisi humor di Kingsman: The Golden Circle mampu mengobati kekurangan dari aspek-aspek lain.



Secara keseluruhan, Kingsman: The Golden Circle merupakan film sekuel yang tak terlalu wajib untuk ditonton. Okezone memberikan nilai 6 untuk Kingsman: The Golden Circle, yang mulai tayang di bioskop-bioskop di Indonesia mulai hari ini.





(edi)