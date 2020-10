LONDON - Setelah sempat bungkam terkait kontroversi penggunaan lantunan audio lagu yang berisi narasi lantunan hadis Islam dalam gelaran fashion show lini lingerie miliknya, Rihanna akhirnya buka suara.

Dalam acara yang disiarkan langsung melalui platform Amazon Live Friday tersebut, terlihat para model lingerie tengah menari diiringi oleh lagu Doom, lagu dari produser berbasis di London, Coucou Chloe pada 2017 yang menyertakan penggalan audio lantunan hadis yang membahas tentang tanda-tanda hari kiamat dan akhir zaman.

Mengutip Ny Post, Rabu (7/10/2020) melalui Instagram Story yang diunggah di akun Instagram pribadinya yang dibagikan oleh penggemar pada Selasa 6 Oktober kemarin, akhirnya terungkaplah permintaan maaf dari Rihanna.

“Saya ingin berterima kasih kepada komunitas Muslim karena menunjukkan pengawasan besar, terhadap sesuatu yang secara tidak sengaja menyinggung dalam pertunjukan Savage x Fenty kami. Lebih penting lagi, saya ingin meminta maaf kepada Anda atas kesalahan yang ceroboh ini,” ungkap Rihanna.

Pelantun Where Have You Been dan Take a Bow tersebut melanjutkan, ia sadar betul bahwa situasi yang terjadi telah membuat banyak orang Muslim sakit hati.

“Kami memahami bahwa kami telah menyakiti banyak saudara-saudara Muslim kami, dan saya merasa sangat kecewa dengan ini,” sambung Rihanna.

Dikatakan lebih lanjut, Rihannamengaku insiden yang terjadi adalah akibat keputusan yang tak bertanggung jawab. Maka dari itu ia berjanji untuk memastikan situasi tersebut tidak akan pernah terjadi lagi.

