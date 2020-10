JAKARTA - Di bulan Oktober yang identik dengan perayaan Halloween, aplikasi penyedia layanan streaming TV dan Video on Demand (VOD), Vision+ mengajak para fans dari genre tayangan horror maupun thriller untuk dapat menyaksikan deretan film dan serial TV pilihan dari berbagai channel premium seperti FOX, Thrill, hingga tvN.

Menyambut momen Halloween yang jatuh pada 31 Oktober, Vision+ menyediakan rekomendasi ragam tayangan pilihan yang seru, khususnya tayangan bertema horror-thriller dari Hollywood hingga film Korea, seperti Evil Intent, 10 Cloverfield Lane, The Dead Girl, Parasite, The Divine Fury, Deranged, dan Scoob-Icula.

Semua film dan serial TV menarik ini bisa dinikmati kapan saja dan di mana saja oleh pengguna Vision+ melalui VOD dan beberapa channel premium yang tersedia seperti tvN, tvN Movies, Thrill, Boomerang, FOX Movies, dan masih banyak lainnya.

“Menyambut bulan Oktober identik dengan tema horror dan thriller, Vision+ juga turut meramaikan dengan menyajikan rekomendasi konten yang seru dan pastinya memuaskan para pecinta genre horror untuk dapat menonton film dan serial TV favoritnya kapan saja dan di mana saja dengan mudah melalui gadget.” kata Endang Mayawati selaku Programming & Content Acquisition Director Vision+.

“Kami berkomitmen untuk dapat selalu menghibur pengguna Vision+ dengan ragam tayangan dari berbagai macam genre yang disukai oleh masyarakat, khususnya dalam masa pandemi seperti sekarang. Oleh karena itu, Vision+ juga akan segera memberikan kejutan spesial untuk para pengguna berupa konten Original Series pertama Vision+ ber-genre horror-comedy di akhir Oktober mendatang,” lanjutnya.

Tak hanya konten horror dan thriller, ribuan jam tayangan film dan serial TV menarik dari berbagai genre dan negara juga bisa dinikmati secara gratis di Vision+. Dan jika ingin dapat menyaksikan deretan channel-channel premium, pengguna bisa berlangganan Vision+ Premium seharga Rp 20.000,- untuk durasi langganan 30 hari, atau dapat memilih paket berlangganan lainnya yang tersedia di aplikasi.

Adapun, khusus para pelanggan TV berbayar seperti MNC Vision, K-Vision, MNC Play dan PLAYBOX dapat mengaktifkan fitur Connect ID Pelanggan di Vision+ agar bisa menonton sesuai paket berlangganannya di Vision+ secara gratis serta berkesempatan mendapatkan ekstra gratis 1 bulan ratusan channel.

“Demi meningkatkan kenyamanan dan kemudahan bagi pelanggan TV berbayar seperti MNC Vision, K-Vision, MNC Play dan PLAYBOX untuk bisa menikmati tayangan favorit sesuai paket berlangganannya kapan saja dan di mana saja secara gratis, Vision+ mengajak para pelanggan TV berbayar tersebut untuk segera mengaktifkan fitur Connect,” kata Adita Widyansari, Subscriber Management, Product, & Marketing Director MVN.

Beliau melanjutkan, “Tak hanya itu saja, pelanggan TV berbayar yang berhasil mengaktifkan fitur Connect di Vision+ juga berkesempatan untuk mendapatkan ekstra gratis 1 bulan untuk mengakses ratusan channel.”

Tunggu apalagi, segera download aplikasi Vision+ disini. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Vision+, silakan mengikuti akun sosial media resmi Vision+ di @visionplusid (Facebook, Instagram, Twitter).

Vision+, dengan tagline Happiness, Anytime, Anywhere!, adalah layanan mobile streaming application TV dan Video On Demand (VOD) milik MNC Group. Aplikasi Vision+ menyediakan beragam konten premium TV Channel dan Video On Demand terbaik dari berbagai macam genre baik Indonesia dan internasional.

Beberapa pembeda Vision+ dengan aplikasi sejenis adalah:

A. Local & Premium Channel

Vision+ menghadirkan lebih dari 50 channel TV nasional, internasional, dan premium untuk setiap pelanggan umum. Vision+ juga terintegrasi dengan lini bisnis Pay TV milik MNC Group seperti MNC Vision, K-Vision, MNC Play dan PLAYBOX yang menayangkan lebih dari 120 channel TV nasional, internasional, dan premium.

B. Catch Up TV

Fitur yang memberikan kemampuan bagi pengguna untuk dapat memutar ulang live TV dari channel nasional, internasional, maupun premium pada waktu atau hari sesuai dengan keinginan pelanggan sampai dengan 7 (tujuh) hari ke belakang.

C. Beragam pilihan konten eksklusif

Vision+ menyediakan beragam konten TV Channel dan 10.000+ jam Video on Demand dari Indonesia dan Internasional, sebagai pembeda Vision+ menyediakan semua konten yang diproduksi oleh MNC Picture secara eksklusif dan hadir lebih dulu daripada aplikasi sejenis.

Ke depan, Vision+ akan semakin menghadirkan tayangan-tayangan menarik berupa original series yang diproduksi oleh rumah produksi lokal yang bekerja sama dengan MNC Pictures.

Vision+ ini dapat di akses melalui perangkat mobile seperti tablet dan smartphone yang dapat diunduh di Google Play (Android) dan App Store (iOS) serta versi desktop dengan mengunjungi www.visionplus.id.*

