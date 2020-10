LOS ANGELES - Ajang People's Choice Awards kembali bergulir. Pada 1 Oktober 2020, ajang penghargaan tahunan itu resmi merilis daftar nominasi yang selanjutnya akan dipilih publik.

Tahun ini, BTS dan BLACKPINK berhasil masuk sebagai nominator. Jika RM cs menembus empat kategori, Jisoo cs ada dalam dua nominasi. Keduanya, masuk dalam kategori The Group of 2020 bersama enam musisi lainnya.

Keenam musisi itu adalah 5 Seconds of Summer, Chloe X Halle, CNCO, Dan + Shay, Jonas Brothers, dan Twenty One Pilots. Lagu Dynamite yang dirilis BTS pada 21 Agustus silam, juga masuk dalam kategori The Song of 2020.

Untuk kategori ini, BTS harus bersaing dengan Dua Lipa (Break My Heart), Justin Bieber (Intentions), Lady Gaga dan Ariana Grande (Rain on Me), DaBaby feat Roddy Ricch (Rockstar), Megan Thee Stallion (Savage), Ariana Grande dan Justin Bieber (Stuck With U), serta Cardi B feat Megan Thee Stallion (WAP).

Sementara ‘Map of the Soul: 7’ yang dirilis BTS pada 21 Februari 2020, masuk ke kategori The Album of 2020. Dalam kategori tersebut, RM cs harus bersaing dengan The Weeknd (After Hours), Justin Bieber (Changes), Lady Gaga (Chromatica), Taylor Swift (Folklore), Dua Lipa (Future Nostalgia), Future (High Off Life), dan Bad Bunny (YHLQMDLG).

Di kategori The Music Video of 2020, BTS yang masuk dengan video klip Dynamite, harus bersaing dengan BLACKPINK dan Selena Gomez (Ice Cream), The Weeknd (Blinding Lights), Justin Bieber feat Chance the Rapper (Holy), Future feat Drake (Life Is Good), Lady Gaga dan Ariana Grande (Rain on Me), J.Balvin, Dua Lipa, dan Bad Bunny feat Tainy (Un Dia/One Day), Cardi B feat Megan Thee Stallion (WAP). BTS sebelumnya memenangkan empat trofi dalam E! People's Choice Awards 2018. Sementara BLACKPINK membawa pulang tiga piala dalam ajang serupa pada tahun lalu. Tahun ini, People's Choice Awards akan digelar di Barker Hangar, Santa Monica, California, pada 15 November 2020, pukul 21.00 PDT.*