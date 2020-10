SEOUL - Full album perdana BLACKPINK, The Album resmi dirilis hari ini, Jumat (2/10/2020). Belum satu hari dirilis, album ini sudah mencetak rekor penjualan mengagumkan.

YG Entertainment selaku agensi Lisa cs mengumumkan BLACKPINK baru saja mencetak rekor baru lewat The Album. Sebab pre-order untuk The Album sudah tembus angka pemesanan lebih dari 1 juta kopi.

Mengutip Soompi, angka ini disebut menjadi angka pre-order album tertinggi untuk girl group Korea. Ini otomatis menjadikan BLACKPINK sebagai girl group pertama yang pre-order penjualan albumnya telah melampaui angka 1 juta.

Angka pemesanan ini dihitung berdasarkan kombinasi angka pre-order dari berbagai belahan dunia. Tercatat untuk pre-order di Korea, album sudah dipesan sebanyak 670.000 unit, lalu Eropa dan Amerika sebanyak 340.000 unit. Sebagai tambahan, edisi LP yang merupakan edisi terbatas juga sudah terjual sebanyak 18.888 unit.

Diprediksikan total penjualan album yang memuat enam lagu baru BLACKPINK ditambah lagu Ice Cream dan How You Like That tersebut akan bertambah. Pasalnya The Album akan dirilis dalam bentuk fisik empat hari setelah dirilis dalam bentuk digital hari ini.

The Album yang menjadi album full perdana BLACKPINK setelah 4 tahun debut akan mengusung Lovesick Girls sebagai lagu utama. Di album ini Lisa, Rose, Jisoo dan Jennie juga berkolaborasi bersama rapper top, Cardi B lewat lagu Bet You Wanna.

