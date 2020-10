JAKARTA - I Am Wrath merupakan film bergenre aksi kriminal drama yang rilis di tahun 2016. Disutradarai oleh Chuck Russell dan ditulis oleh Paul Sloan, film ini juga dibintangi oleh bintang ternama seperti John Travolta, Christopher Meloni, Amanda Schull, dan masih banyak lagi.

Selain fakta di atas, Okezone telah merangkum fakta I Am Wrath berikut daftarnya:

1. Arti judul I Am Wrath

Ternyata, judul film 'I Am Wrath' ini diambil dari Alkitab, tepatnya dari kitab Yeremia pasal 6 ayat 11. Terbukti dari sebuah adegan di film tersebut, Stanley Hill yang diperankan oleh John Travolta melempar sebuah Alkitab ke seberang ruangan, dan Alkitab tersebut terbuka ke halaman ayat Alkitab tersebut yang berbunyi "I am full of the wrath of the LORD, and I cannot hold it in. "

2. Rating

Film I Am Wrath berhasil mendapatkan nilai 5.4/10 dari 13.166 penilai di IMDb. Namun hanya mendapatkan 11 persen tomatometer dan 33 persen skor audienss.

3. Pendapatan

Film ini mendapatkan keuntungan box office lebih dari 2,5 juta USD dari anggaran sebesar 18 juta USD.

4. Sinopsis Menceritakan Stanley Hill (John Travolta) yang ingin menjemput sang istri, Vivian (Rebecca De Mornay) di bandara. Setelah menjemput Vivian, Hill dan Vivian bertemu dengan seorang pria di parkiran bandara tersebut yang ingin meminta bantuan kepadanya. Namun, akibat orang tersebut memiliki gelagat yang mencurigakan, Hill menolak untuk membantunya. Tetapi, ketika Hill menolak untuk membantu, orang tersebut malah berniat jahat serta memanggil teman-temannya. Hill dan Vivian dipukul menggunakan besi berkali-kali. Akibat kejadian tersebut, Vivian meninggal dunia dan sekelompok orang itu langsung pergi dengan mencuri mobil milik Hill.

Meskipun para pencuri mobil itu berhasil ditangkap, namun Hill merasa tidak mendapat keadilan. Ia justru curiga bahwa polisi yang menangani kasus itu 'korup' dan bekerja sama dengan pencuri. Tak ada pilihan lain, Hill memilih untuk menyelesaikan persoalan ini sendiri. Hill memanggil teman lamanya, Dennis (Christopher Meloni) untuk kembali berlatih bela diri dan juga tembak-menembak. Hill melakukan itu karena ia yakin bahwa ia akan terlibat dalam pertarungan besar nanti. Seiring waktu, mereka juga menemukan ada konspirasi besar yang melibatkan para pemangku kebijakan di kota mereka.