SEOUL - Kim Seon Ho akan kembali menunjukkan kemampuan aktingnya. Kali ini, ia akan berperan sebagai pengusaha muda di drama Startup.

Di drama tvN tersebut, Kim Seon Ho dipercaya berperan sebagai Han Ji Pyung. Ia diceritakan sebagai ketua tim SH Venture Capital, sebuah perusahaan startup.

"Dia (Han Ji Pyung) belum sepenuhnya dewasa karena dia juga menghadapi kesulitan layaknya orang dewasa. Jadi, mungkin dia tidak sempurna," kata Kim Seon Ho soal karakternya, seperti dilansir Soompi, Selasa (29/9/2020).

Demi mendalami karakternya sebagai petinggi sebuah perusahaan startup, Kim Seon Ho banyak belajar. Selain membaca buku, aktor kelahiran 1986 ini banyak menonton video-video perkuliahan terkait startup.

"Aku belajar banyak tentang dunia startup lewat proyek ini. Aku membaca buku yang berhubungan dengan subyek ini, mencari tahu terminologinya di internet dan menonton (video) perkuliahan, agar bisa mendapat banyak informasi," ceritanya.

Serial yang dijadwalkan tayang Oktober mendatang ini merupakan proyek kolaborasi dari sutradara Oh Choong Hwan (Hotel del Luna) bersama Park Hye Ryun (I Hear Your Voice). Keduanya pernah berkolaborasi dalam drama While You Were Sleeping yang juga dibintangi oleh Suzy.

Startup akan mengambil setting di Sandbox, sebuah kawasan serupa Silicon Valley di Korea Selatan. Kisahnya, tentang orang-orang yang berjuang untuk mewujudkan mimpi mereka untuk membangun sebuah perusahaan startup.

