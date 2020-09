JAKARTA - Setelah hampir setahun tak diketahui kelanjutannya, tiba-tiba saja Yuki Kato dan Rio Haryanto dikabarkan kembali menjalin asmara. Hal itu bermula dari unggahan keduanya di Instagram, pada 27 September silam.

Menariknya, Yuki dan Rio membagikan foto di waktu yang hampir berbarengan. Kalau sang pembalap mengunggah foto di depan pintu, aktris 25 tahun itu membagikan foto dengan latar bias keemasan matahari tenggelam.

Keberadaan foto itu, membuat penggemar dan warganet penasaran dengan hubungan keduanya. Tak sedikit yang mendoakan agar keduanya berjodoh dan bisa melangkah ke pelaminan dalam waktu dekat.

"Enggak ada niatan untuk menyebut nama Yuki di sepertiga malam gitu Bang?" ungkap akun @sarah_00321 di kolom komentar. Sementara akun @dedendentoo_vkv mengatakan, "Kok bisa barengan sih mengunggahnya? Sama-sama menghadap ke kanan lagi. Apa mungkin mereka berjodoh? Ya sudah diamini saja."

Isu kedekatan Yuki Kato dan Rio Haryanto bermula dari sebuah foto yang diunggah gadis berdarah Indonesia-Jepang itu di Instagram, pada 24 Januari 2019. Kala itu, dia mengunggah foto Rio dengan caption singkat 'Si Ganteng.'

Namun tak lama setelah diunggah, foto itu telah terhapus dari akun sang aktris. Ternyata, kemudian diketahui bahwa akun Yuki dibajak oleh presenter Imam Darto ataupun Dimas Danang.

Pada 13 Mei 2019, akun Yuki Kato kembali mengunggah kebersamaannya dengan Rio Haryanto. Bersama foto itu, dia menulis, "Had a great time with you last night! (Malam yang menyenangkan besamamu tadi malam),” ujar Yuki kala itu.

Kepada awak media, Yuki tak menampik ada kedekatan dengan Rio. Namun dia enggan menjelaskan lebih detail terkait hubungan mereka. "(Hubungan) kami baik-baik saja." tuturnya.*

