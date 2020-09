JAKARTA - Penyanyi Afgan Syahreza diketahui menjadi salah satu artis yang kerap mengingatkan masyarakat untuk patuh pada protokol kesehatan. Dalam unggahannya di Instagram baru-baru ini, pria yang dikabarkan dekat dengan Rossa tersebut masih saja terus memberikan imbauan pada masyarakat.

"Hi teman-teman, just wanna remind you guys untuk jangan terlalu santai menghadapi virus ini, tetap patuhi protokol kesehatan dan sebisa mungkin stay di rumah aja," tulis Afgan dalam keterangan foto.

Lebih lanjut Afgan mengatakan bahwa kesadaran masyarakat tentunya dapat sedikit meringankan beban para petugas medis yang bekerja di rumah sakit. Terutama kedua orang tuanya, yang diketahui merupakan dokter yang setiap harinya harus berjuang di garda terdepan.

"Semoga dengan kita mematuhi protokol bisa meringankan beban para tenaga medis yang harus berjuang setiap hari di rumah sakit, termasuk kedua orang tua saya yang sejauh ini masih terus bertanggung jawab dalam menjalankan semua tugasnya," jelasnya.

Di akhir unggahannya, Afgan berharap agar kedua orang tuanya dan seluruh tenaga medis selalu sehat. Ia juga berharap agar masyarakat selalu menjaga kesehatan dimanapun berada.

"Semoga mama, papa dan seluruh tenaga medis di mana pun kalian berada selalu berada di dalam lindungan Tuhan. Please stay safe everyone!," harapnya.

