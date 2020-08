JAKARTA - Nama Afgansyah Reza belakangan mendadak ramai diperbincangkan, usai seorang pemilik akun TikTok @lambetot mengunggah sebuah video berjudul 'Afgan When He Heard about Reza Rahadian & Prilly Go Engaged'. Dalam video yang kini sudah dihapus oleh sang pemilik itu, pelantun Terima Kasih Cinta itu disebut sebagai penyuka sesama jenis.

Akibat ulah akun tersebut, Afgan sampai harus menutup kolom komentar di tiga unggahannya di Instagram. Merasa bahwa unggahannya menjadi viral, pemilik akun TikTok @lambetot tersebut akhirnya meminta maaf atas hal tersebut.

"Halo semua aku sebagai pemilik akun Lambetot di tiktok minta maaf sebesar-besarnya, kepada semua pihak yang dirugikan melalui video aku beberapa hari lalu," tulis akun lambetot.

Sang pemilik akun @lambetot menyebut bahwa ia membuat video tersebut lantaran menganggap bahwa gosip mengenai hal itu kerap menjadi perbincangan di platform media sosial lain. Akan tetapi, akhirnya ia sadar bahwa candaannya tidak bisa dengan mudah diterima oleh semua orang.

"Aku bikin-bikin video tersebut karena awalnya topik tersebut merupakan topik yang biasa dibicarakan di platform lain. Salahnya aku bring up topik tersebut as a joke ke tiktok yang di mana hal tersebut masih sangat sensitif dan belum banyak orang yang bisa menerimanya," paparnya.

"Walaupun di video aku tidak ada statement apapun, namun aku sadar video tersebut menggiring spekulasi orang lain dan dapat menyebarkan fitnah. I should've known better kalau bikin jokes about sexual orientation is not cool at all," lanjutnya. Di akhir unggahannya, pemilik akun @lambetot mengimbau agar masyarakat berhenti menyebarkan rumor tak jelas. Ia juga mengimbau agar masyarakat bisa menggunakan sosial media secara bijak. "Stop spreading rumor yang enggak jelas kebenaranya. Mari kita bermedia sosial dengan bijak tanpa merugikan siapapun," tutupnya.

