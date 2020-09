SEOUL - Sekitar 2 pekan setelah merilis single terbarunya, MAMAMOO bersiap meluncurkan album baru. Hal itu dikonfirmasi Rainbow Bridge World selaku agensi yang menaungi grup tersebut.

"Mereka sedang mempersiapkan comeback pada awal November 2020. Kami akan mengumumkan jadwal resmi setelah semua hal pasti," ujar agensi itu kepada Xports News seperti dikutip dari Soompi, pada Selasa (29/09/2020).

Sejauh ini, menurut Rainbow Bridge World, keempat personel MAMAMOO sudah memilih track utama untuk album tersebut. Kini, Solar cs disibukkan dengan proses perekaman dan persiapan promosi lainnya.

Sayang, agensi itu enggan membeberkan lebih mendetail judul lagu dan tanggal perilisan album baru tersebut. Ini akan menjadi proyek baru pelantun Taller Than You tersebut setelah merilis Wanna Be My Self, pada 10 September 2020.

Dengan begitu, ini akan menjadi album terbaru MAMAMOO dalam setahun terakhir. Mereka meluncurkan 'Reality in BLACK' bersama track utama berjudul HIP, pada November 2019.*

