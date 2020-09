SEOUL - Wonho mantan personel Monsta X mengumumkan sedang bersiap untuk comeback album terbarunya. Ia baru saja melakukan debut solonya pada album yang bertajuk Love Synonym #1 : Right For Me pada 4 September lalu dan akan melaksanakan comeback album terbarunya di tahun ini.

Setelah debut, Wonho mengadakan konser online #IWONHOYOU melalui platform livexlive pada 27 September silam. Di sela-sela pertunjukannya ia mengungkapkan persiapan untuk album berikutnya untuk tahun ini hampir mencapai finish dan dirinya sudah tidak sabar untuk bertemu lagi dengan WENEE (Fanclub Wonho).

Baca Juga:

Resmi Debut Solo, Wonho Rilis MV Open Mind

Wonho Dominasi Chart iTunes di 16 Negara Lewat Losing You

Pihak dari agensi Wonho, Highline Entertainment sudah mengkonfirmasi mengenai comeback album terbarunya. Namun demikian tanggal comeback belum diumumkan.

“Wonho sedang bersiap untuk comeback dalam tahun ini. Namun tanggal spesifiknya masih belum diputuskan,” dilansir dari Soompi.

Flash akan menjadi salah satu lagu pada album terbarunya yang sebelumnya sudah dibawakan pada saat ia menggelar konser onlinenya.

(aln)