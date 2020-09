TOKYO - Kabar duka kembali menyelimuti dunia hiburan Jepang. Aktris Takeuchi Yuko dikabarkan meninggal dunia di usia 40 tahun.

Ia ditemukan sudah tak bernyawa oleh suaminya, aktor Nakabayashi Taiki, di kediaman mereka di Tokyo, Jepang pada Minggu (27/9/2020). Melansir Variety, pihak kepolisian saat ini tengah menyelidiki dugaan bunuh diri ibu dua anak tersebut. Sementara itu tidak ditemukan catatan kematian di sekitarnya.

Bila dipastikan kematiannya karena bunuh diri, ini bukan kasus yang pertama di industri hiburan Jepang. Sebelumnya, ada Ashina Sei awal bulan ini, aktor Miura Harumi pada Juli, dan bintang reality show Kimura Hana pada Mei. Mereka diduga kuat meninggal dunia lantaran bunuh diri.

Takeuchi lahir pada 1980, ia dikenal baik di industri hiburan melalui drama TV dan film. Selain itu, banyak penghargaan akting domestik yang didapatkannya.

Setelah melakukan debutnya di drama Cyborg pada 1996, Takeuchi naik ke puncak industri dengan menjadi peran utama dalam drama hit Asuka dan Love and Life in the White. Karier filmnya dimulai dengan peran pendukung dalam film horor berjudul Ring.

Takeuchi kerap kali memainkan karakter lucu, seperti penyelidik rumah sakit dalam drama misteri Nakamura Yoshihiro 2009 The Triumphant Return of General Rouge. Ia juga berperan sebagai detektif yang sangat tajam dalam Miss Sherlock, serial 2018 yang diproduksi bersama oleh Hulu dan HBO Asia dan disiarkan di 18 negara di seluruh dunia.

Baru-baru ini, ia memenangkan penghargaan aktris pendukung terbaik Akademi Jepang untuk karyanya dalam film Cape Nostalgia di 2014.

