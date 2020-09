LOS ANGELES - Tak ada perubahan berarti dalam tangga lagu Billboard Hot 100 edisi 26 September 2020. Cardi B masih menjadi ratu dengan memuncaki chart bersama Megan Thee Stallion, lewat duet mereka yang bertajuk WAP.

Tak hanya Cardi B, penghuni peringkat-peringkat di bawahnya juga tak banyak berubah. Secara keseluruhan, posisi tujuh besar Billboard Hot 100 pekan ini sama persis dengan minggu lalu.

Perubahan baru terjadi di peringkat 3 terbawah. Jawsh 685 feat. Jason Derulo dan Lewis Capaldi berturut-turut naik ke peringkat 8 dan 9, sementara Jack Harlow turun sebagai jurun kunci 10 besar.

Berikut daftar lengkap top 10 Billboard Hot 100 edisi 26 September 2020:

1. Cardi B feat Megan Thee Stallion - WAP

2. BTS - Dynamite

3. Drake feat Lil Durk - Laugh Now Cry Later

4. DaBaby feat Roddy Ricch - Rockstar

5. The Weeknd - Blinding Lights

6. 24kGoldn feat Iann Dior - Mood

7. Harry Styles - Watermelon Sugar

8. Jawsh 685 feat. Jason Derulo - Savage Love (Laxed - Siren Beat)

9. Lewis Capaldi - Before You Go

10. Jack Harlow feat DaBaby, Tory Lanez & Lil Wayne - Whats Poppin

