SEOUL - Hyun Bin merayakan hari lahirnya yang ke-38, pada hari ini (25/9/2020). Momen tersebut disambut meriah penggemar sang aktor hingga membuat namanya melambung ke peringkat tiga Trending Topic Twitter, dengan lebih dari 9.600 cuitan.

Sepanjang 18 tahun kariernya, Hyun Bin sudah bermain dalam 14 film dan 12 drama. Dari puluhan proyek itu, beberapa drama menandai kesuksesannya sebagai salah satu aktor terbaik Korea Selatan.

Berikut merupakan tiga drama terpopuler Hyun Bin yang berhasil mengkerek popularitasnya di dunia hiburan.

MY NAME IS KIM SAM SOON

Drama klasik arahan Kim Yoon Cheol ini merupakan salah satu karya terbaik Hyun Bin sepanjang kariernya. Proyek ini adalah tonggak kejayaannya di dunia akting setelah debut menjadi aktor selama 3 tahun.

Hyun Bin dinilai sukses menghidupkan karakter Hyun Ji Hun, pemilik restoran Prancis yang dikenal tampan. Terlahir dari keluarga berada membuat Ji Hun tak memikirkan masa depannya.

Namun kehidupannya berubah ketika bertemu Kim Sam Soon (Kim Sun A), seorang pastry chef yang bekerja di restorannya. Dari sekadar atasan dan bawahan, Ji Hun kemudian jatuh cinta pada Sam Soon.

Saat tayang pada 2005, drama yang tayang di MBC ini bahkan berhasil mencetak rating hingga 49,1 persen.

SECRET GARDEN Drama Secret Garden menjadi drama terpopuler berikutnya yang pernah dibintangi Hyun Bin. Drama SBS tersebut, bahkan berhasil mendulang rating 35,2 persen di episode pamungkasnya. Dalam drama arahan Shin Woo Chul dan Kwon Hyuk Chan itu, Hyun Bin menghidupkan karakter Kim Joo Won, pria kaya raya yang jiwanya tertukar dengan seorang stuntwoman bernama Gil Ra Im (Ha Ji Won). Pertukaran jiwa keduanya terjadi ketika mereka meminum sebuah ramuan yang disajikan seorang perempuan tua di restoran unik yang berada di tengah hutan. Meski banyak berdebat di awal pertemuan, keduanya kemudian saling jatuh cinta. CRASH LANDING ON YOU Ini merupakan karya layar kaca terbaru Hyun Bin yang kembali melambungkan popularitasnya. Dalam drama itu, dia reuni dengan aktris Son Ye Jin, lawan mainnya dalam film The Negotiation. Tayang pada Desember 2019, Crash Landing on You berkisah tentang Yoon Seri (Son Ye Jin), konglomerat wanita asal Korea Selatan yang terdampar di Korea Utara saat melakukan paralayang. Di sana dia mengalami berbagai pengalaman unik yang membuatnya hampir kehilangan nyawa. Beruntung, dia bertemu tentara Korea Utara bernama Ri Jeong Hyuk (Hyun Bin). Dia dan empat anak buahnya berusaha melindungi Seri dan berupaya untuk memulangkannya ke Korea Selatan. Namun selama proses itu, mereka kemudian jatuh cinta. Drama ini terbilang cukup sukses dan meraih rating 24,1 persen.*