SEOUL - The Avengers of K-Pop, SuperM meluncurkan album full pertamanya, Super One. Menandai comeback dengan album Super One, channel resmi SM Entertainment, SMTOWN, Baekhyun, Kai, Taeyong, Ten, Taemin, Lucas dan Mark diketahui telah merilis video klip dari lagu utama One (Monster & Infinity).

Music video berdurasi selama 4 menit 9 detik tersebut menampilkan para personel SuperM yang menyanyikan lagu One (Monster & Infinity), sambil menarikan koreografi intens dan powerful khas SuperM ditambah dengan permainan efek grafis canggih yang dinamis.

Melansir Soompi, Jumat (25/9/2020) lagu One (Monster & Infinity) yang diusung sebagai lagu jagoan di album Super One ini diketahui merupakan remix dari dua lagu berbeda yakni Monster dan Infinty, yang mana juga termasuk dalam daftar lagu di album Super One.

Lagu dengan tempo upbeat tersebut, hadir dengan lirik yang mengekspresikan determinasi keras untuk melewati tantangan sulit dalam hidup agar bisa meraih pencapaian yang lebih tinggi lagi.

