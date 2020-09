SEOUL - Satu hari jelang comeback, SuperM merilis teaser terbaru Super One. Teaser ini sekaligus menjawab sedikit rasa penasaran dan menambah ekspektasi tinggi fans terkait album full pertamanya itu.

Teaser terbaru yang dirilis pada Kamis (23/9/2020) di YouTube resmi SM Entertainment adalah MV dari lagu utama di album Super One, One (Monster & Infinity). Video berdurasi 20 detik itu menampilkan lagu One (Monster & Infinity) yang bertempo upbeat dengan tarian koreografi intens serta efek grafis dinamis.

MV penuh dari lagu One (Monster & Infinity) akan dirilis pada Jumat, 25 September 2020 pukul 13.00 KST atau 11.00 WIB. Bersamaan dengan itu, full album akan dirilis secara fisik dan digital di berbagai portal musik streaming.

Sebelum itu, Baekhyun, Kai, Taemin, Taeyong, Ten, Mark dan Lucas akan terlebih dahulu menyapa fans lewat gelaran YouTube Live Party yang diselenggarakan pada 24 September pukul 11:10 malam waktu Korea.

