SEOUL - Jo Yuri mengisi soundtrack untuk drama SBS, Do You Like Brahms? lewat lagu My Love. Lagu tersebut menandai proyek solo perdana personel IZ*ONE tersebut.

Lagu tersebut menampilkan perpaduan manis dari suara Yuri yang lembut dengan iringan gitar akustik dan drum yang sederhana. Lagu itu diciptakan oleh A10tion dan Noheul, sementara liriknya ditulis oleh Ji Hoon dan Jay Kim.

Pada 15 September silam, Taeyeon SNSD juga meminjamkan suaranya untuk soundtrack drama itu melalui lagu Kiss Me. Dia menghidupkan nuansa ballad dalam lagu itu dengan suaranya yang unik.

Sementara itu, Do You Like Brahms? merupakan drama romantis yang berkisah tentang anak muda yang ingin mengejar cinta, kebahagiaan, dan impian mereka. Kim Min Jae berlakon sebagai pianis ternama, sementara Park Eun Bi adalah mahasiswa musik dengan spesialisasi biola.

Pada 21 September silam, drama arahan Jo Young Min itu mencatatkan pertumbuhan rating yang cukup baik. Secara nasional, drama itu meraih rating rata-rata 4,4 dan 5,8 persen untuk kedua bagiannya.*

Baca juga:

IZ*ONE Jadi Girl Band K-Pop dengan Penjualan Album Tertinggi

5 Aktris Korea dengan Bayaran Termahal 2020, Song Hye Kyo Paling Akhir

(SIS)