SEOUL - Pandemi COVID--19 yang melanda dunia hampir setahun terakhir memberi dampak kepada semua orang, termasuk Seo Kang Joon. Dalam wawancara dengan Majalah ELLE, bintang Entourage tersebut mengungkapkan bagaimana corona mengubah pandangan hidupnya.

Seo Kang Joon mengaku dulunya cukup dingin dalam melihat kehidupan dan sekitarnya. Namun, setelah COVID-19 menyerang dan dampak mengerikannya, idol-aktor kelahiran 1993 itu jadi lebih menghargai hidup.

"Aslinya, aku adalah tipe yang melihat dunia dari sudut pandang orang yang tak peduli. Tapi sekarang, aku mendapati diriku berpikir bahwa aku ingin lebih fokus pada hal-hal baik dan keindahan di dunia ini," tutur Seo Kang Joon, seperti dikutip dari Soompi, Minggu (20/9/2020).

Seo Kang Joon debut sebagai sebagai member idol 5urprise pada 2013 di bawah naungan Fantagio. Di tangun yang sama, ia membintangi drama The Suspicious Housekeeper.

Setelah itu, hampir setiap tahun Seo Kang Joon aktif di layar kaca sebagai aktor drama dan film. Ia membintangi cukup banyak drama hits seperti Cheese in the Trap, Entertainer, Entourage, hingga yang terbaru When the Weather is Fine.

