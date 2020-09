SEOUL - Tim produksi drama Snowdrop mulai melengkapi daftar pemain mereka. Setelah Jisoo BLACKPINK dan Kim Hye Yoon mengonfirmasi keterlibatan mereka, dongA melaporkan, aktris Yoo In Na mendapat tawaran serupa.

Pemberitaan itu kemudian dikonfirmasi oleh YG Entertainment selaku agensi sang aktris. “Benar, Yoo In Na mendapat tawaran untuk membintangi drama tersebut. Tapi keikutsertaannya belum bisa dikonfirmasi,” ujar agensi itu dalam keterangan resminya seperti dikutip dari Soompi, Kamis (17/9/2020).

Saat ini, sang aktris tengah menunggu penayangan drama barunya, The Spy Who Loved Me yang dijadwalkan bulan depan. Drama itu dibintanginya bersama Eric dan Im Joo Hwan. Kisahnya tentang seorang agen mata-mata yang memiliki dua suami misterius.

Baca juga: Yoo In Na Menjanda 2 Kali dalam Drama Baru MBC

Di lain pihak, drama Snowdrop akan digarap oleh Jo Hyun Tak dan Yoo Hyun Mi, sutradara dan penulis skenario drama populer SKY Castle. Selain Yoo In Na, kabarnya drama itu juga tengah membidik aktor Jung Hae In untuk bergabung di dalamnya.

Proses produksi Snowdrop dijadwalkan akan dimulai pada musim gugur tahun ini. Drama itu dijadwalkan tayang di layar kaca pada 2021.*

Baca juga: Setahun Bungkam, Ini Jawaban Kiki Fatmala soal Foto Pembaptisan Dirinya

(SIS)