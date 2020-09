JAKARTA - Mikha Tambayong baru saja merayakan hari pertambahan usianya yang ke-26. Di hari bahagianya tersebut, sosok Deva Mahenra yang dikabarkan merupakan kekasih dari Mikha sempat datang ke kediamannya dan memberinya kejutan manis.

Melalui akun Instagram Storiesnya, Deva nampak mengunggah momen saat pelantun Berpisah Itu Mudah tersebut memegang kue yang diberikannya secara langsung. Bahkan pada momen tersebut, senyum sumringah Mikha nampak terlihat jelas sebelum akhirnya ia meniup lilin.

"Malam ini saya ingin memberi selamat bukan hanya karena bertambahnya usia, tetapi juga karena dirimu yang jauh lebih dewasa," tulis Deva dalam unggahan video tersebut.

"Atas segala pencapaian luar biasa di usia muda, kamulah contoh dari pekerja keras dan terus berusaha," sambungnya.

Bintang film Sabtu Bersama Bapak ini juga nampak meminta maaf lantaran di masa pandemi saat ini, dirinya tidak bisa memberikan Mikha hadiah berupa pesta meriah.

Namun ia berharap agar wanita yang kini tengah dekat dengannya itu bisa tetap bahagia meski perayaan ulang tahun dibuat secara sederhana.

"Terima kasih sudah jadi manusia yang baik untuk sesama, juga saya. Maaf kali ini tidak ada pesta meriah. Semoga keterbatasan ini tidak lantas membatasimu bahagia dan lebih bersyukur," tulis Deva Mahenra dalam unggahan video di Instagram Stories.

"Sekedar tahu saja, karenamu, keluarga dan kamu selalu punya alasan untuk berbangga. Happiest birthday to you, Mikha," lanjutnya, disertai emoji peluk, dan hati berwarna merah.

Unggahan Deva Mahenra dalam Instagram Storiesnya rupanya juga diposting ulang oleh wanita kelahiran Jakarta tersebut. Ia bahkan mengaku bahagia dan bersyukur atas kejutan yang diberikan oleh pria 30 tahun itu.

"Sangat bahagia dan bersyukur. Thank you so much," balas Mikha lengkap dengan emoji peluk dan hati berwarna biru.