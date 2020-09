JAKARTA – Aplikasi streaming Vision+ menghadirkan ribuan film dan hiburan dalam program Super September. Program Super September Vision+ ini juga memanjakan para K-Lover dengan film, drama, dan variety show Korea Selatan, melalui tayangan-tayangan menarik dari channel tvN dan tvN Movies.

Pada September ini, tvN menghadirkan K-Drama populer ‘100 Days My Prince’ dan ‘Flower of Evil’, serta acara televisi ‘Mother’s Touch: Korean Side Dishes’. Ada juga film-film Korea lainnya seperti ‘The Himalayas’, ‘Remember You’, ‘The Maps Against The World’, ‘We Are Brothers’, ‘Nameless Gangster : Rule of The Times’ di channel tvN Movies.

Menariknya, Vision+ sangat memudahkan para penggunanya dengan kecanggihan fitur, sehingga Vision+ dapat diakses di mana saja dan kapan saja, bahkan bisa menonton tayang ulang hingga 7 hari ke belakang dengan fitur Catch Up TV. Dalam waktu dekat, Vision+ juga memanjalan penontonnya dengan menayangkan high quality original content.

“Di Super September ini, Vision+ menghadirkan konten-konten menarik yang sangat sayang untuk dilewatkan, mulai dari berbagai channel lokal dan premium seperti FOX Movies, FOX Family, Thrill, Zee Bioskop, tvN, tvN Movies, Celestial Movies, RCTI, GTV, MNC TV, hingga iNews,” ujar Co-Director Programming & Production Clarissa Tanoesoedibjo, di Jakarta, Selasa (15/9/2020).

Untuk penggemar film aksi, lanjut Clarissa, pelanggan dapat menikmati film yang memacu adrenalin bersama channel FOX Movies seperti ‘Rogue Warfare: The Hunt’, ‘Crown Vic’, ‘The Night Clerk’, dan ‘Grand Isle’..

Film seperti 'Spy Dog’ dan ‘To the Beat 2: Back to School’ yang tayang di FOX Movies Family juga bisa menjadi pilihan alternatif bagi pelanggan yang menonton bersama keluarga tercinta.

“Khusus para penggemar film kolosal, channel Celestial Movie menghadirkan beberapa film seru di bulan September ini, di antara “Celestial Sunday” dan “The World of Andy Lau”. Beberapa film di Celestial Movies akan ditayangkan setiap minggunya,” kata Clarissa.

Semua tayangan menarik ini bisa dinikmati dengan berlangganan Vision+ Premium. Khusus untuk pelanggan MNC Vision, MNC Play, K-Vision, dan PLAYBOX dapat mengaktifkan fitur Connect ID Pelanggan di Vision+ untuk menonton tayangan sesuai dengan paket berlangganan di Vision+. “Dan dapatkan gratis ekstra 1 bulan open all channel!” kata Clarissa. Untuk diketahui, Vision+ menyediakan paket berlangganan mulai dari mingguan, bulanan hingga 3 bulanan. Untuk paket mingguan, pelanggan cukup membayar Rp6.000 per 7 hari, sedangkan untuk paket bulanan dan tahunan Rp20.000/30 hari dan Rp50.000/90 hari. Segera download aplikasi Vision+ di Google Play, App Store atau kunjungi www.visionplus.id.