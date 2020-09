TOKYO - Kabar duka kembali menyelimuti industri hiburan Jepang. Pemain Kimen Rider Hibiki, Sei Ashina ditemukan tidak bernyawa di kediamannya di Tokyo, Jepang. Dugaan sementara, perempuan 36 tahun tersebut meninggal karena bunuh diri.

Ashina memiliki nama asli Igarashi Aya dan lahir di Fukushima, 22 November 1983. Sebelum sukses menjadi seorang aktris, ia mencoba peruntungannya sebagai model.

Debut keartisannya dimulai pada 2002, kala membintangi drama televisi berjudul The Tail of Happiness. Kemudian, namanya mulai terkenal sejak membintangi karakter Hime di Kamen Rider Hibiki pada 2005.

Judul drama televisi lain yang pernah dibintanginya yakni Stand Up!! (2003), Dollhouse (2004), Broccoli (2006), Tsubasa No Oreta Tenshitachi (2007), Swan no Baka (2007), Giragira (2008), Bloody Monday (2008), Saru Lock (2009), Untouchable (2009), Bloody Monday 2 (2010), Watashi wa Shadow (2011), Nobunaga no Chef (2013), dan Specialist (2016).

Tak hanya drama televisi, Ashina juga membintangi sejumlah judul film. Karakternya paling terkenal yakni The Girl, seorang selir yang tidak disebutkan namanya dalam film Silk pada 2007. Silk merupakan karya sutradara Prancis-Kanada, François Girard. Film drama sejarah tersebut juga dibintangi oleh Michael Pitt dan Keira Knightley, yang mengambil latar belakang kisah penyelundup ulat sutra Prancis pada abad ke-19. Beberapa judul film lain yang dibintanginya antara lain Sekai no Owari (2004), Tatoe Sekai ga Owattemo (2007), Mayu-Kokoro no Hoshi- (2007), Kamui Gaiden (2009), NANASE: The Psychic Wanderers (2010), Tale of Genji: A Thousand Year Engima (2011), Killing For The Prosecution (2018), Impossibility Defense (2018), Perfect World (2018), dan Al Hōkai (2020).