TOKYO - Kabar duka datang dari dunia hiburan Jepang. Aktris Sei Ashina mengembuskan napas terakhirnya di usia 36 tahun pada Senin, 14 September 2020.

Melansir laman Deadline, Rabu (16/9/2020), pihak kepolisian mengungkapkan, Ashina diduga meninggal karena bunuh diri. Tubuhnya ditemukan oleh sang saudara laki-laki setelah aktris itu tak membalas panggilan dan pesannya.

Tidak ada catatan bunuh diri yang ditemukan. Polisi masih menyelidiki kemungkinan lain penyebab kematian sang aktris.

Ashina memulai kariernya sebagai model. Kemudian, ia melakukan debut akting di drama stasiun televisi TBS, The Tail of Happiness (Shiawase no Shippo) pada 2002.

Pada tahun 2007, ia berperan sebagai seorang gadis Jepang dalam film Silk karya Fran├žois Girard. Silk merupakan sebuah drama sejarah yang dibintangi oleh Michael Pitt dan Keira Knightley yang mengambil latar belakang kisah penyelundup ulat sutra Prancis pada abad ke-19 dan istrinya yang melakukan perjalanan ke Jepang.

Karya Ashina yang lain termasuk serial TV Nanase: The Psychic Wanderers, Aibo: Tokyo Detective Duo, The Emperor's Cook, Daisy Luck, Hand of God, Theseus no fune (Ship of Theseus), dan teatrikal AI Hokai (AI Amok).

Tidak hanya itu, ia juga mengisi suara untuk karakter Emily Thorne dalam versi bahasa Jepang dari serial Amerika 2011 Revenge.

