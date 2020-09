SEOUL - Episode 3 drama Record of Youth yang tayang pada 14 September 2020 menunjukkan pertumbuhan tipis. Nielsen Korea mencatat, rating terkini drama tvN itu berada di angka 7,2 persen dengan puncak sebesar 8,8 persen.

Hasil itu naik sebesar 0,4 persen dibandingkan episode sebelumnya. Bergerak ke platform TV nasional, drama baru SBS, Do You Like Brahms? juga menunjukkan tren pertumbuhan

Pada 14 September 2020, drama baru Kim Min Jae dan Park Eun Bin itu meraih rating 5,8 persen dengan titik tertinggi 7,3 persen. Angka itu lebih baik 0,5 persen dari rating tertinggi Do You Like Brahms? sebelumnya.

Sementara itu, Taeyeon SNSD menjadi pengisi OST drama arahan Jo Young Min tersebut. Lagu berjudul Kiss Me yang mengusung genre ballad itu dinyanyikan leader SNSD itu dengan iringan piano.

Drama Do You Like Brahms? berkisah tentang Chae Song Ah (Park Eun Bin), mahasiswa musik klasik yang ingin menggapai cinta, kebahagiaan, dan impiannya. Karakter ini diperankan oleh aktris Park Eun Bin. Dia kemudian bertemu pianis kenamaan bernama Park Joon Young (Kim Min Jae).*

