JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat, sejak 14 September 2020. Masyarakat diimbau untuk bekerja, belajar dan beribadah dari rumah. Selain itu, beberapa fasilitas hiburan dan rekreasi kembali ditutup.

Beberapa artis ikut memberikan tanggapan terkait aturan tersebut. Tak sedikit dari mereka yang bersedih, namun ada juga yang berharap agar PSBB kali ini dapat memutus penyebaran virus corona (Covid-19) di Jakarta yang semakin menjadi-jadi.

Penyanyi Ardhito Pramono misalnya, ia mengaku sedih melihat musisi yang harus kembali absen manggung.

"Gue sedih melihat teman-teman musisi yang sudah mulai dapat jadwal main di cafe/tempat hiburan, tapi sekarang dijatuhin lagi. Apa salah musisi? Padahal seni pertunjukan secara fisika adalah timbal balik," protes Ardhito di Twitter.

Sayang, cuitan tersebut langsung dihapus olehnya, karena banyak warganet yang mengkritik. Ia dituding tak berempati dengan kasus Covid-19 yang semakin meningkat.

Di sisi lain, anak Ahmad Dhani, El Rumi mengaku khawatir ditolak masuk ke Inggris. El berencana berangkat ke sana dalam waktu dekat untuk meneruskan pendidikannya.

“Mau enggak nerima WNI masuk ke sana. Aku kan rencananya pulang akhir bulan ini, ternyata pertengahan bulan ada PSBB total,” ucapnya.

Sementara itu Prilly Latuconsina nampak berusaha menerima dengan pasrah keputusan tersebut. Wanita 23 tahun ini bisa menerima dengan lapang dada, meskipun mengaku cukup sedih. Ia pun menjadikan hal itu sebagai ajang koreksi diri.

"Akhirnya sekarang duduk melihat jalan sambil merenung dan sadar 'i shouldn't push myself like that'. Jadi sekarang aku memutuskan untuk lebih tenang dan menerima. Apapun masalah yang dihadapi, tetap harus bersyukur dan ikhlas, tetap usaha tapi tidak memaksakan, dan memberikan waktu untuk diri sendiri," katanya.

Terakhir ada Atiqah Hasiholan yang menyadari dampak PSBB terhadap ekonomi masyarakat kecil. Ia pun menggunakan kesempatan ini untuk menyalurkan bantuannya dengan mempromosikan dagangan beberapa orang melalui akun Instagram pribadinya.

"Hi, dengan keadaan PSBB lagi, hidup jadi tambah susah. Enggak banyak yang bisa aku bantu, tapi aku berencana posting 15 usaha kecil menengah. Enggak perlu kirim apa-apa, cukup kasih foto lewat DM untuk di Instagram Story. Semoga membantu," katanya.