SEOUL - Stray Kids kembali memecahkan rekor atas namanya. Pre-order album repackaged ‘IN生' (‘IN LIFE’) yang dirilis hari ini (14/9/2020) sudah melampaui 300.000 kopi.

Dengan begitu, maka Stray Kids berhasil memecahkan rekor mereka sendiri. Saat dirilis pada 17 Juni silam, album ‘GO’ yang menyuguhkan God’s Menu sebagai title track itu terjual sebesar 250.000 kopi.

Sementara album ‘IN LIFE’ akan terdiri dari 17 lagu dengan track andalan, Back Door. Lagu itu merupakan karya dari tiga personel Stray Kids: Bang Chan, Changbin, dan Han atau yang lebih dikenal dengan 3RACHA.

Dalam album repackaged tersebut, boy group asuhan JYP Entertainment tersebut juga tak lupa memasukkan tiga lagu yang sebelumnya dibawakan 3RACHA: We Go, Wow, dan My Universe.*

