SEOUL - Seohyun SNSD mengaku, sangat terobsesi pada lagu baru BLACKPINK, How You Like That. Dia mengaku, mendengarkan lagu tersebut terus menerus dan juga berlatih untuk menirukan tariannya.

Tak hanya itu, aktris Private Life tersebut bahkan bisa menirukan suara personel BLACKPINK saat bernyanyi. Kemampuan itu diperlihatkannya saat menjadi bintang tamu dalam program Ask Us Anything, pada 12 September 2020.

“Aku bisa menirukan suara member BLACKPINK. Aku rasa Kim Heechul tahu tentang ini, tapi entahlah dengan host yang lain,” ujar Seohyun dalam acara itu seperti dikutip dari Allkpop, pada Minggu (13/9/2020).

Idol 29 tahun tersebut kemudian menunjukkan kemampuannya dalam menirukan koreografi lagu How You Like That, diikuti tarian Valenti milik BoA. Sementara itu drama baru Seohyun SNSD, Private Life akan tayang pada 7 Oktober mendatang.*

