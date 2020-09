JAKARTA - Meninggalnya aktris senior Diana Rigg membawa duka bagi deretan pemain serial Game of Thrones. Mereka menuliskan pesan belasungkawa melepas kepergian sang pemeran Lady Olenna itu.

Nikolaj Coster Waldau, pemeran Jaime Lannister mengenang sosok Rigg semasa hidupnya lewat cuitan di Twitter.

Baca Juga:

Diana Rigg, Pemeran Lady Olenna di Game of Thrones Meninggal Dunia

Skandal Kekerasan Seksual, Kate Winslet Menyesal Kerja Bareng Woody Allen & Roman Polanski

"Dia selalu meningkatkan standar dengan bakat, kecerdasan, dan kecerdasannya yang luar biasa. Suatu kesenangan dan kehormatan bisa bekerja sama dengannya. Semoga jiwanya Beristirahat dalam damai," tulis Waldau.

Kehilangan juga dirasakan Gwendoline Christie, sang pemeran Brienne of Tarth. Dia mengungkapkan rasa bangganya sempat bekerja sama dengan Rigg melalui Instagramnya.

"Sungguh suatu kehormatan bisa bekerja denganmu. Kamu menunjukkan kemurahan hati dan kecerdasan yang luar biasa tajam - kelas master ikonik yang lucu di How To Do It. Ditoleransi bukan omong kosong dan disampaikan setiap saat. Kami sangat beruntung memilikimu! Inspirasi selamanya!" tulis Christie.

Baca Juga:

Ade Rai Diduga Mualaf, Ini Fakta Sebenarnya

Skandal Kekerasan Seksual, Kate Winslet Menyesal Kerja Bareng Woody Allen & Roman Polanski

Kemudian, Pedro Pascal sang pemeran Oberyn Martell juga mengunggah foto Rigg di Instagram dan menuliskan, " Ratu sejati dari Westeros"

Diana Rigg meninggal dunia pada usia 82 tahun, Kamis 10 September 2020. Kabar tersebut dikonfirmasi langsung agensi sang aktris, Simon Beresford. Menurut sang putri, Rachael Stirling, ibundanya meninggal setelah berjuang melawan penyakit kanker.