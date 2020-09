JAKARTA - Kabar bahagia datang dari rumah tangga pasangan Alice Norin dan Alvin Yudhapatria. Pada 9 September 2020, bintang film Ketika Cinta Bertasbih tersebut telah dikaruniai anak ke-2 yang berjenis kelamin perempuan.

Hal tersebut diketahui pertama kali melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Alice langsung mengungkap nama dari bayi perempuannya yang lahir di tanggal cantik tersebut.

"9.9.2020 : Welcome to the world, our beautiful 2nd daughter 'Alana Naira Lawi'," tulis Alice Norin, seperti dikutip dari keterangan foto di akun Instagram, Jumat (11/9/2020).

Dalam unggahannya, wanita 33 tahun itu juga sempat mengunggah foto wajah Alana sesaat setelah ia lahir ke dunia melalui operasi caesar. Alice mengungkap bahwa kelahiran anak keduanya ini berjalan dengan cukup baik, meski penuh dengan perjuangan.

"Alhamdulillah atas izin-Nya, proses lahiran Alana berjalan baik, dan kita berdua dalam keadaan yang sehat. Terima kasih semua atas doanya," paparnya.

"Banyak perjuangan saat proses lahiran anak kedua ini. Nanti aku cerita2 lagi yaa kalau aku udah pulih, minta doanya teman-teman semua," tandasnya.

(LID)