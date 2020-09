LOS ANGELES - Menikah bukan jadi pilihan bagi aktris Charlie’s Angels, Drew Barrymore. Setidaknya setelah tiga pernikahannya gagal, Drew Barrymore tampaknya lelah mengucap janji ‘I Do’.

Bicara seputar pernikahan, bahkan Drew baru-baru ini menyebut dengan gamblang bahwa ia tidak akan pernah menikah lagi.

“Tidak akan pernah, tidak akan pernah, tidak akan pernah. Aku tidak akan pernah menikah lagi,” ujar Drew saat diwawancara People, seperti dikutip Page Six, Kamis (10/9/2020).

Baca Juga:

Takut Teman Anaknya Mengamuk, Rumah Chintami Atmanegara Dijaga Polisi

Paris Hilton Ngaku Tertekan saat Buat Video Panas dengan Rick Salomon

Drew melanjutkan, sebagai orang yang tiga kali pernikahannya gagal. Ia sangat merasakan perbedaan besar, antara putus saat masih berpacaran dengan berpisah bersama pasangan dalam status cerai.

“Aku tidak pernah ingin terikat bersama orang, dengan cara seperti itu lagi. Kamu putus lalu kamu move on. Kamu bercerai, beda cerita,” serunya.

Meski tegas berikrar tak akan mau lagi menikah, namun Drew tidak mau menutup hati. Ia berujar, ke depannya bukan berarti ia tidak akan bertemu dengan seseorang.

“Bukan artinya aku tidak akan suka untuk bertemu dengan seseorang. Satu tahun dari sekarang, aku bisa saja benar-benar jatuh cinta. Terbuka saja, aku tidak mencari-carinya,” pungkas Drew.

Untuk diketahui, Drew pertama kali menikah pada 1994 silam dengan seorang pemilik bar, Jeremy Thomas, namun bercerai dua bulan kemudian. 2001 Drew kembali menikah, kali ini dengan komedian Tom Green. Sama dengan pernikahan pertama, pernikahan keduanya juga hanya berumur hitungan bulan, tepatnya lima bulan saja.

Terakhir, ialah Will Kopelman seorang konsultan seni yang menjadi suami Drew pada 2012 silam. Bersama Will, Drew memiliki dua orang anak perempuan, Frankie dan Olive. Namun Drew dan Will akhirnya bercerai pada 2016 lalu.

(aln)