JAKARTA - Dory Harsa dan Nella Kharisma akhirnya membenarkan kabar soal pernikahan mereka. Setelah lama menyembunyikan, rekan duet Banyu Moto ini mengaku telah melangsungkan pernikahan pada 15 Agustus 2020 di Kediri, Jawa Timur.

Di tengah ramainya pemberitaan tentang pasangan itu, pihak wedding organizer yang mengurus pernikahan Dory dan Harsa buka suara. Hal ini disampaikan lewat akun Instagram @ulfamerdeka.

Meski Dory dan Nella tengah naik daun, Ulfa mengungkap bahwa pasangan itu tak menggunakan endorsement melainkan membayar jasanya secara penuh.

Baca Juga:

Inul Daratista Sebut Nella Kharisma Bisa Eksis karena Dirinya

Pamer Cincin, Dory Harsa dan Nella Kharisma Akui Telah Menikah





"Mungkin sudah saatnya speak up tentang mereka. To be honest, mereka sama sekali tidak saya endorse. Mereka full payment ke jasa kami sebagai wedding organizer dan saat itu kebetulan saya juga nge-MC," ungkap Ulfa Merdeka di Instagram story.

"Saya mau terima kasih banyak atas proaktifnya kalian berdua. Saling mengayomi, saling membantu, saling kooperatif. Cenil dan Mas Dory yang begitu baik merespon segala apa yang kami minta. Walaupun saya tau value kalian sangat besar sekali namun kalian mau saja mengikuti kami sebagai vendor," sambungnya.

Ulfa bersyukur bahwa Dory dan Nella bersinergi dengan baik selama menggunakan jasanya. Mereka juga sangat kooperatif dalam urusan pembayaran.

"Payment ontime. No nego sama sekali. Tidak ada protes sama sekali, ikut aja apa maunya vendor dan WO. Makasih banyak atas sukarelanya mau promo kami, kami sekali lagi berterima kasih. Semoga menjadi ladang berkah dan pahala bagi kami, kalian dan semua vendor," sambungnya.

(aln)