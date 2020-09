JAKARTA - Bintang superhero Wonder Woman, Gal Gadot baru saja membagikan beberapa foto di akun Twitter resmi miliknya. Dalam foto, Gal Gadot sedang menjalani swab test. Dia mengatakan, tes kali ini untuk keperluan kelanjutan syuting film Red Notice.

Dilansir dari Screenrant, Gal Gadot memposting sepasang gambar di akun Twitter-nya, yang menunjukkan ia saat dan sesudah melakukan swab test.

“Bersiap-siap untuk kembali berhadapan dengan syuting Red Notice. Tetapi persiapannya terlihat sedikit berbeda,” ujar bintang Fast and Furious tersebut. Selain itu, Gal Gadot juga menyertakan #staysafe dalam caption fotonya.

Dalam foto tersebut, Gal Gadot juga terlihat mengenakan baju yang bertuliskan "Après Corona" serta slogan di bawahnya yang bertuliskan "cannot wait for this sh*t to end".

Tulisan itu meruapakan bentuk dukungan Gal Gadot kepada WHO untuk penanganan masalah pandemi Covid-19. Pasalnya, baju tersebut merupakan baju yang dijual oleh Sol Angeles, sebagian dari hasil penjualan mereka akan disumbangkan kepada WHO.

Hal ini juga merupakan penanganan dari pihak Red Notice, terutama oleh sang aktor utama sekaligus co-produser, Dwayne Johnson yang beberapa waktu lalu mengungkapkan bahwa ia positif Covid-19.

Dwayne ingin mengambil langkah tepat untuk melindungi para pemain dan kru film saat syuting berlangsung. Pasalnya, proses syuting Red Notice sendiri sudah ditunda sejak bulan Maret. Red Notice adalah film aksi-komedi yang akan tayang di platform streaming digital Netflix. Film ini dibintangi Gal Gadot bersama dengan Ryan Reynolds, dan Dwayne 'The Rock' Johnson. Selain itu, Gal Gadot juga mengambil beberapa proyek film lain seperti sekuel dari Murderer on the Orient Express, berjudul Death on the Nile.