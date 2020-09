SEOUL - Drama akhir pekan Once Again akan segera merampungkan masa tayangnya. Pada 9 September 2020, aktris Lee Min Jung mengunggah foto grup bersama aktor drama tersebut.

Selain Lee Min Jung, dalam foto itu juga hadir sebagian besar para aktor drama tersebut. Termasuk Lee Sang Yeob, Lee Cho Hee, Lee Sang Yi, Chun Ho Jin, Cha Hwa Yeon, Kim Bo Yeon, Lee Jung Eun, dan Baek Ji Won.

Mereka tampak berpakaian formal yang mengisyaratkan bahwa Once Again akan berakhir bahagia. Bersama foto itu, dia menambahkan tagar ‘Once Again, ‘syuting terakhir’, dan ‘terima kasih atas kerja keras kalian’.

Unggahan tersebut, kemudian ditanggapi oleh aktor sekaligus penyanyi Rain. “Wow, aku adalah salah satu penonton setia kalian.” Dan komentar itu direspons Lee Min Jung dengan ucapan terima kasih.

Sementara Alex ‘Clazziquai’ yang dalam drama itu berperan sebagai Lee Jung Rok berkomentar, “Well done.” Komentar itu juga direspons Lee Min Jung dengan, “Lex orabeoni (cara sopan untuk menyebut kakak laki-laki di Korea), kau juga luar biasa!!!!”

Menurut Sports DongA, para aktor drama tersebut melakukan syuting terakhir di Gangneung, Provinsi Gangwon. Pekan lalu, drama yang berkisah tentang empat kakak beradik ini membukukan rating sebesar 34,8 dan 37 persen. Angka itu tercatat sebagai rating tertinggi Once Again sepanjang penayangannya. Drama ini akan menayangkan episode pamungkasnya pada 12 dan 13 September mendatang.* Baca juga: Yopie Latul Berpulang, Ruth Sahanaya Menangis