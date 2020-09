JAKARTA - After We Collided menunda perilisannya di teater dan video-on-demand secara digital menjadi tanggal 23 Oktober 2020.

Awalnya, film ini berencana launching di tanggal 2 Oktober 2020.

Dilansir dari Screenrant, akun instagram resmi After Movie mengunggah video singkat yang menampilkan ketiga pemeran kunci di film After We Collided, dan mereka memberikan himbauan untuk para penggemar lebih sabar menunggu film ini, sehingga para penonton juga aman dari ancaman kesehatan saat menontonnya di teater.

"Kita tahu bahwa kalian tidak sabar untuk melihat apa (cerita) selanjutnya Tessa dan Hardin. Tapi kita juga menginginkan kalian untuk merasa nyaman dan aman saat menonton filmnya." ujar Hero Fiennes Tiffin, pemeran Hardin.

Selain itu, video singkat tersebut menyajikan sedikit persaingan yang terjadi di antara Hardin dan Trevor yang diperankan oleh Dylan Sprouse.

"Akhirnya kalian semua bisa melihat Tessa dan Trevor bersatu." ujar Dylan. Namun Hero langsung menyahut dengan muka serius, "Tessa dan Hardin". Tetapi Dylan kembali menantangnya dengan mengatakan, "Tessa dan Trevor" sambil tersenyum pasti.

After We Collided merupakan kelanjutan cerita dari After tentang Tessa Young yang diperankan oleh Josephine Langford dan Hardin Scott yang diperankan oleh Hero Fiennes Tiffin yang sudah melewati masalah-masalah percintaan mereka.

Namun, di sekuel ini Tessa akan diperkenalkan dan memiliki perasaan dengan seorang lelaki baru bernama Trevor yang diperankan oleh Dylan Sprouse, meskipun ia masih menjalin hubungan dengan Hardin.

After We Collided akan rilis pada 23 Oktober di teater Amerika Serikat dan secara digital, seperti yang dituliskan pada video singkat tersebut.

(edh)