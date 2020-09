LOS ANGELES - Taylor Swift boleh dikatakan sebagai penyanyi wanita tersukses pada generasi sekarang. Kali ini, Taylor Swift kembali mencatat prestasi.

Mengutip People, Selasa (8/9/2020), Taylor berhasil mencetak rekor sebagai penyanyi prempuan dengan peringkat nomor satu terbanyak di tangga lagu bergengsi, Billboard 200. Ia menyamai rekor seniornya, Whitney Houston.

Album terbarunya, Folklore sudah 6 minggu berturut-turut memuncaki Billboard 200. Total, Taylor sudah 46 minggu memuncaki Billboard 200 dengan 8 album sepanjang kariernya.

Taylor menjadi artis perempuan kedua, setelah Whitney, yang memuncaki Billboard 200 selama 46 minggu. Whitney memuncaki tangga Billboard 200 lewat album Whitney Houston (1985), Whitney (1987), soundtrack The Bodyguard (1992), dan I Look to You (2009).

Taylor dan Whitney memimpin di kategori penyanyi perempuan yang paling banyak memuncaki Billboard 200. Secara keseluruhan, The Beatles masih menjadi raja dengan 132 minggu.

Sementara itu, selain albumnya, Cardigan yang menjadi andalan di Folklore juga sempat menduduki peringkat satu di Billboard Hot 100. Namun, Cardigan hanya merajai tangga lagu tertinggi tersebut selama 1 pekan saja.

